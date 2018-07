Deel dit artikel:











Moldavië bestemming Hurry-Up in Challenge Cup In het weekend van 6 en 7 oktober start Hurry-Up het avontuur met een uitduel (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Hurry-Up is tijdens de loting voor de tweede ronde van de Europese Challenge Cup gekoppeld aan HC Olimpus-85-USEFS uit Moldavië.

Geschreven door Stijn Steenhuis

HC Olimpus-85-USEFS is de grootste club uit hoofdstad Chisinau. De Europese opponent kroonde zich vijf keer tot kampioen van Moldavië. Dat deed HC Olimpus-85-USEFS voor het laatst in 2017.



Tweede plaats

In het seizoen 2017/2018 eindigde HC Olimpus-85-USEFS op de tweede plaats in de bescheiden competitie van Moldavië. Recordkampioen PGU-Kartina TV Tiraspol, dat vijftien landstitels binnen hengelde, heroverde in de lente na twee jaar de kampioensschaal.



HC Olimpus-85-USEFS strandde de afgelopen twee jaar in Europees verband in de eerste kwalificatieronde van de EHF Cup. In 2017 was het Israëlische Maccabi Srugo Rishon Lezion twee keer met grote cijfers te sterk (20-39 en 28-45).



Uitwedstrijd

De Zwartemeerders starten het avontuur in Europa in het weekend van 6 en 7 oktober met een uitwedstrijd. Een week later is de return.