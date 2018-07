Deel dit artikel:











Tentoonstelling The American Dream levert binnenstad van Assen 5,8 miljoen op The American Dream leverde Assen 5,8 miljoen euro op (Foto: Hjalmar Guit/RTV Drenthe)

ASSEN - De dubbeltentoonstelling The American Dream van het Drents Museum heeft de binnenstad van Assen naar schatting ruim 5,8 miljoen euro opgeleverd. Dat berekende onderzoeksbureau NBTC-NIPO Research in opdracht van het museum.

Gemiddeld besteedden de 130.000 bezoekers van de tentoonstelling 45,05 euro per persoon in de Drentse hoofdstad. Niet alleen aan de entree van het museum, maar bijvoorbeeld ook aan eten, winkelen en overnachtingen.



Meeste buiten Drenthe

Ook onderzocht het onderzoeksbureau waar de bezoekers van de tentoonstelling vandaan kwamen. De meeste mensen (96 procent) kwamen uit Nederland. Daarvan woont 76 procent niet in Drenthe. De meeste Nederlandse bezoekers kwamen uit Drenthe, Noord- en Zuid-Holland en Groningen. Van de 4 procent buitenlandse bezoekers kwam driekwart uit Duitsland.



Het Drents museum werkte voor The American Dream samen met de Kunsthalle in het Duitse Emden. In totaal trok de tentoonstelling 185.000 bezoekers. De tentoonstelling was van 19 november 2017 tot en met 27 mei dit jaar te bezoeken.