Overschot aan geparkeerde auto's op weg naar zwemplas Gasselterveld

GASSELTE - De grote drukte bij zwemplas het Gasselterveld in Gasselte leidde dit weekend tot veel geparkeerde auto's langs de weg richting het zwemwater.

Door de vele auto's langs beide kanten van de Houtvester Jansenweg, kunnen hulpdiensten er moeilijk langs in geval van nood, waarschuwt de politie. Het is bijna onmogelijk om een tegenligger te passeren, blijkt uit foto's die een agent op Twitter heeft gezet.De politie, gemeente Aa en Hunze en Staatsbosbeheer maken zich zorgen en gaan in overleg. Ze willen op zoek naar oplossingen voor de korte termijn. Ook bezoekers van de zwemplas wordt gevraagd goed na te denken waar ze parkeren."Het zal maar een familielid, vriend of kennis zijn die hulp nodig heeft en dat door de geparkeerde voertuigen de hulp te laat komt. Wij vragen u om na te denken waar u parkeert", aldus de politie op Twitter.