Eis: drie jaar cel voor online chantage met zelfmoord tot gevolg

ASSEN - Het Openbaar Ministerie heeft drie jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, geëist tegen een 23-jarige man uit Ulft. Hij heeft volgens het OM zes mensen gechanteerd met seksueel getinte foto’s en filmpjes. Een slachtoffer uit Beilen maakte een eind aan zijn leven.

De verdachte deed zich op datingapp Tinder voor als de 23-jarige Lynn om contact te krijgen met mannen. Hij zorgde ervoor dat het gesprek binnen een uur verder ging op WhatsApp en stuurde dan een foto van 'Lynn’s' blote borsten. Dan vroeg hij seksueel getinte foto’s of filmpjes terug.Met de beelden die hij vervolgens kreeg, chanteerde hij de mannen. Als ze geen online tegoeden voor hem zouden kopen, waarmee hij kon gokken, dreigde ‘Lynn’ de beelden via Facebook naar vrienden en familie te sturen. Vaak eiste de man uit Ulft alias Lynn meerdere keren geld.Een uur nadat een 20-jarige student uit Beilen contact met ‘Lynn’ had gekregen, twee keer honderd euro had betaald en nog meer moest betalen, was hij zo wanhopig geworden dat hij stiekem het huis van zijn ouders uit vluchtte een einde aan zijn leven maakte op de A28.“Ik wil dat je iets voor mij doet. En als je dat niet doet, krijgen al je vrienden en familie dit te zien en komt heel de Hanze Hogeschool te weten wat je doet”, had de verdachte gezegd. Toen de Beilenaar aangaf dat hij er een einde aan ging maken, liet de man uit Ulft weten dat hij niet onder de indruk was.De officier van justitie noemde zijn gedrag doortrapt en heel brutaal. “Exemplarisch is het app-gesprek met het slachtoffer uit Beilen. Zelfs zijn ultieme angst en wanhoop waren voor verdachte geen reden om in te binden. Hij bleef de druk opvoeren, smalend. Hoe ver kun je gaan?", aldus de aanklaagster.De verdachte, zelf hbo-student bedrijfseconomie, was erg emotioneel in de rechtszaal in Assen. Hij bekende na zijn arrestatie in mei vorig jaar bij de politie al dat hij zo’n honderd slachtoffers had gemaakt in drie jaar tijd. Alles om zijn gok- en gameverslaving te kunnen betalen: hij gokte onder meer online op sportwedstrijden en speelde online games. Zes slachtoffers hebben aangifte gedaan. Zij komen uit onder meer Arnhem, Ulft en Zuid-Beierland.Uit onderzoek van een psycholoog blijkt dat de verdachte meerdere stoornissen heeft. Hij is licht verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. De man noemde zijn eigen gedrag van de afgelopen jaren ‘ziek’. Hij zei dat hij ontzettend veel spijt had en zei dat hij niet meer goed wist hoe hij op het idee was gekomen.Volgens de officier van justitie heeft de man doelbewust gehandeld en "aanzienlijke schade" aangericht. “Niet alleen bij de slachtoffers, maar ook bij de automobilist die de man uit Beilen heeft aangereden. Die is ongevraagd betrokken geraakt bij de zaak.”Bij de rechtszaak waren nabestaanden van de man uit Beilen en ook familieleden van de verdachte aanwezig. Op de tribune waren de emoties hoorbaar. Aan het begin van de middag krijgt Peter Plasman, de advocaat van de verdachte, de tijd voor zijn pleidooi.