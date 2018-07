Deel dit artikel:











Het lijkt wel herfst: bomen laten bladeren vallen door de droogte Op de Brink in Annen lijkt het wel herfst (foto: Elly Smit/RTV Drenthe)

ANNEN - Op sommige plekken in Drenthe lijkt het wel herfst. Bomen laten vanwege de droogte massaal hun bladeren vallen. Ze gaan in een soort overlevingsmodus.

"Het gebeurt wel vaker in warme zomers. We zien het vooral bij bepaalde boomsoorten, zoals de berk en esdoorn. Berken zijn erop getraind een deel van hun blad te laten vallen, zodat ze minder verdampen", vertelt André Efftink. Hij is van de bomenwacht van Landschapsbeheer Drenthe.



"Onder het blad van de berk zitten huidmondjes. Daar ademt de boom mee en zo kan hij ook vocht vrijlaten. De zuurstof die wij inademen, komt eigenlijk onder het blad vandaan. Zo gauw het dit soort weer wordt, zegt die boom: 'Ik moet de huidmondjes dichtdoen'. Als je dat de hele tijd doet, gaat de boom zijn blad wegdoen."



Eiken krijgen 'op hun flikker'

Maar ook andere boomsoorten hebben het moeilijk. "De meeste eiken hebben dit jaar een probleem. Eerst hadden ze al problemen met de rupsen die de bomen kaal vreten. Ze zijn in juni weer uitgelopen. Nu hebben ze weer frisgroen blad. De bomen krijgen nu een beetje op hun flikker. Ze zeggen: 'Shit, nu moet ik productie gaan draaien.' De bomen moeten nieuwe reserveknoppen gaan maken, om volgend jaar weer uit te lopen." Maar door een gebrek aan water lukt dat niet goed.



Heel groot zullen de gevolgen niet zijn, denkt de bomenkenner. "Ik ben niet zo bang voor de gevolgen voor de eik. Volwassen eiken zijn dit wel gewend, die groeien iets minder. De jaarringen worden iets minder groot en ze gaan iets sneller in de herfststand."



Bomen en planten die nog maar net geplant zijn, kunnen wel in de problemen komen. "Die hebben nog geen groot wortelpakket. Je kunt het bijvoorbeeld ook zien aan hortensia's. De bladeren van de bloemen verdampen zelfs."



Productie blijft achter

André Efftink vervolgt: "Ook de productie op de akkerlanden blijft een deel achter. We zien dat het blad van bijvoorbeeld aardappelplanten en maïsplanten omkrult. Het maïs is ook minder hoog dan andere jaren. En als je naar de appelboom kijkt... die heeft heel goed gebloeid dit jaar en draagt veel vruchten. Maar als deze droogte blijft aanhouden, zal hij een deel van de vruchten gaan weggooien."



Tip

Tot slot heeft Efftink nog een tip voor mensen die hun tuinplanten of de bomen van water willen voorzien. "Een klein gietertje werkt niet. De bodem is uitgedroogd. De grond eronder moet nat worden. Als je water geeft: liever één keer in de week een goede plens, dan zeven dagen in de week een klein beetje.