Fruittelers kunnen dubbel oogsten door droogte

MARWIJKSOORD - Veel boeren kunnen nauwelijks sproeien vanwege de droogte. Maar er zijn ook boeren die baat hebben bij het aanhoudende warme weer. Fruittelers varen wel bij het ontbreken van regen.

Door de droogte groeien de planten van de fruittelers juist heel goed. Vooral fruit dat 'nog even moet hangen' heeft baat bij het mooie weer, doordat schimmels er geen vat op krijgen."Normaal gesproken haal je hier van zo'n rij vierhonderd kilo en nu achthonderd kilo. Dat is echt ongekend", vertelt fruitteler Kees Goense, wijzend op een rij met zwarte bessenstruiken.Over zo'n dubbele oogst kun je haast niet klagen, zou je zeggen. Toch levert overvloed aan vruchten nieuwe problemen op. Het fruit is namelijk al rijp, maar er zijn niet genoeg mensen die de vruchten komen plukken. De scholieren, die het fruit als vakantiebaan komen plukken, hebben namelijk nog een week te gaan voordat het vakantie is.Dus moeten de fruittelers hun planten nog een week extra water geven. Niet makkelijk met de droogte, maar gelukkig kunnen de telers heel selectief met hun water omspringen. "We hebben allemaal druppelslangen bij die leidingen liggen. Daar druppelt om de vijftig centimeter water uit en zo kun ga je heel zuinig om met water", vertelt Goense.Desondanks zou fruitteler Goense maar wat graag zo nu en dan een bak regen op zijn bessen krijgen. Goense: "'s Morgens zijn ze mooi nat van de dauw. Als het dan overdag weer mooi zonnig is, dan worden ze extra lekker."