Kamperen doe je op het dak van je auto Kamperen kan ook op het dak van je auto (foto: Ivar van der Leij)

SCHIPBORG - Iedereen kent in Nederland de tent, caravan of camper wel. Vooral deze laatste is steeds populairder. Maar er is een nieuw fenomeen, de daktent.

Geschreven door Andries Ophof

In september is er een heus daktentenfestival in Schipborg. Om ervaring uit te wisselen en kennis te maken met deze 'andere' manier van vakantie vieren.



Slapen bovenop je auto

Een daktent bouw je bovenop je auto. Je klapt hem uit en je kan via een trapje naar boven. Je slaapt van de grond en je bent mobiel, want je klapt hem zo weer in. Ze zijn vooral bekend uit Afrika en worden daar vaak bovenop terreinauto's gebouwd. Maar ze passen ook op kleine auto's.



Sinds twee jaar worden deze tenten gemaakt bij een bedrijf in Leek. Initiatiefnemer van het festival is ondernemer Ivar van der Leij uit Annen. Volgens van der Leij willen mensen een uitdagendere manier om te kamperen en in ieder geval niet twee weken lang op dezelfde camping te hoeven staan.



Workshop daktent kamperen

Op camping De Vledders in Schipborg zullen de eigenaren van daktenten zich verzamelen. Daar worden ook workshops daktent kamperen gegeven. Het evenement is van 28 tot en met 30 september.