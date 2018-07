Deel dit artikel:











'Succes Cultuurexplosie moet niet wegkabbelen' Het gemeentehuis van Zuidwolde (foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

ZUIDWOLDE - Er komen overleggroepen in de gemeente De Wolden om aan het succes van de Cultuurexplosie in 2017 een vervolg te geven. Die overleggroepen geven ook een advies over het instellen van een nieuwe culturele prijs.

Nieuwe verbanden maken

Pauwels: "De Cultuurexplosie heeft nieuwe culturele activiteiten teweeggebracht en aan oude, zoals het Smaakmakersfestival, een impuls gegeven. En het heeft ook geleid tot een nieuw veld van betrokkenen. Scholen hebben bijvoorbeeld meer culturele projecten voor kinderen georganiseerd. En zij hebben ook nieuwe verbanden weten te leggen met culturele organisaties in de buurt. Dat is een van de successen en als je daar nu niet op inzet, dan kabbelt het zo weer terug."



