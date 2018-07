Rel over luxe trekkershutten in Ruinerwold

RUINERWOLD - In Ruinerwold wordt nog altijd gewerkt aan plannen voor luxe trekkershutten, terwijl de rechter zich er nog over moet buigen. En dat is tegen het zere been van omwonenden. Die zien de ackerlodges, zoals ze heten, niet zitten.

De rechtbank haalde eerder een streep door de plannen, maar de initiatiefnemer is in hoger beroep gegaan. Ondertussen is de gemeente weer begonnen aan een procedure om een vergunning af te geven. Terwijl de Raad van State nog uitspraak moet doen, zegt een van de bezwaarmakers, Hans Saathof."We vinden dat je eerst de uitspraak van de Raad van State moet afwachten, voordat je opnieuw met hele procedureverhaal kunt beginnen", zegt Saathof. "We hebben wethouder Ten Kate al eerder verweten dat hij dit plan koste wat kost snel wil doordrukken. Dat heeft hij vervolgens bestreden. Maar wij vragen ons af waarom er zo'n haast is en waarom ze niet eerst het hoger beroep afwachten."Er moet een park komen met in totaal negen ackerlodges. "Dit is een heel mooi natuurgebied. Al jarenlang wordt hier subsidie voor gegeven. Nu stopt die subsidie en krijgt het gebied een heel andere bestemming. Dit staat haaks op waar die subsidie al die jaren voor is verstrekt.""De plannen zoals die er nu zijn, geven ons grote twijfels over de manier van toezicht houden op deze huisjes. De boer woont misschien een kilometer verderop. In de plannen staat niet dat er een beheerder komt. Je hebt risico op chaos, rommel en wanorde."