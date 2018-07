Aardbeving van 2.0 op schaal van Richter in Dalen

In Dalen was vanochtend een aardbeving. Over eventuele schade aan gebouwen is nog niks bekend (foto: RTV Drenthe)

DALEN - Uit metingen van het KNMI blijkt dat er vanochtend een aardbeving is geweest in Dalen. Er werd een trilling van 2.0 gemeten op de schaal van Richter.

De beving vond vlak voor tien uur plaats op een diepte van drie kilometer. Läslo Evers, seismoloog bij het KNMI in De Bilt, geeft aan dat het niet ongewoon is voor dat gebied. "In de buurt van Dalen wordt gas gewonnen." Maar heel vaak komt het ook niet voor, vertelt Evers. "We zien bevingen natuurlijk vaker in Groningen."Zover bekend zijn er nog geen schademeldingen binnengekomen, laat het KNMI weten. Evers: "Mensen kunnen op onze website een enquêteformulier invullen en aangeven of ze iets hebben gevoeld." Tot nu toe hebben twee mensen dat gedaan.