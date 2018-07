Deel dit artikel:











Koperdieven slaan toe op begraafplaats in Emmen Er zijn achttien aangiftes vanwege vernielingen op begraafplaats De Wolfsbergen in Emmen (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Bij begraafplaats De Wolfsbergen in Emmen zijn grafornamenten gestolen. Ze werden aangeboden bij een schroothandelaar. Er zijn twee verdachten aangehouden.

De schroothandelaar kreeg argwaan, omdat hij eerder hoorde over de grafschennis. Nadat hij grote hoeveelheden koper kreeg aangeboden, trok hij aan de bel bij de politie. Uit onderzoek is gebleken dat het koper inderdaad van de begraafplaats komt. De verdachten worden daarom verdacht van heling. Vermoedelijk sloegen ze toe op woensdagnacht.



Achttien aangiftes

Of de verdachten ook het koper gestolen hebben, wordt nog onderzocht. "Wel is zeker dat er een nog onbekend aantal grafstenen beschadigd is. Dat komt omdat een deel van de ornamenten vast zat aan de stenen", zegt een woordvoerster van de politie. "Het is niet bekend om hoeveel graven het gaat, maar inmiddels zijn er achttien aangiftes binnen en er komen nog steeds bij."



Erica

Ook op de begraafplaats in Erica zouden vernielingen zijn aangericht bij een nog onbekend aantal graven. "Mensen die nog geen aangifte hebben gedaan, maar wel ontdekt hebben dat er bij het graf vernielingen zijn aangericht, adviseren we dit alsnog bij de politie te melden."