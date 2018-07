Deel dit artikel:











Henderik en Margje Hilbrands zijn zeventig jaar getrouwd Henderik en Margje Hilbrands zijn zeventig jaar getrouwd (foto: Van Oost Media)

ROLDE - Groot feest in Rolde, want Henderik en Margje Hilbrands zijn zeventig jaar getrouwd. En ze zouden het niet anders willen, laten ze weten. Uit handen van loco-burgemeester Co Lambert ontving het platina-stel een bos bloemen.

Het stel, dat in zorgcentrum Hendrik Kok in Rolde woont, kreeg ook een felicitatie van de koning.



Hendrik liet weten dankbaar te zijn voor de vele felicitaties die ze hebben ontvangen. "Als Margje en ik terugkijken, dan hebben wij genoten van het aroma van het leven en beseffen heel goed dat het een lot uit de loterij is. Geluk en gezondheid in de ruimste zin van het woord. En nu worden wij in de laatste fase van ons leven verwend in zorgcentrum Hendrik Kok."