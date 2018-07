Op fietse: Flintenroute langs hunebedden en over de Hondsrug

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag stappen we met Marketing Drenthe op de fiets.

De fietsroute begint in Borger waar je langs het grootste hunebed van Nederland komt. Fiets daarna verder naar het Hunebedcentrum, waar je alles kunt leren over de hunebedden in Nederland.Naast hunebedden kun je Drenthe ook vanaf grote hoogte bekijken. Zo kom je langs de uitkijktoren op de heuvel Poolshoogte in Boswachterij Odoorn en langs het Boomkroonpad van Staatsbosbeheer, waar je wandeling kunt maken tussen de toppen van de bomen.De tocht gaat verders langs Geopark de Hondsrug, waar je op expeditie kunt. Ook kun je een kijkje nemen bij de schaapskooi van Exloo.Zoek je meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur.