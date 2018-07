Deel dit artikel:











An de kuier: wandelen over landgoed de Klencke Wandelen over de heide (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag wandelen we met Natuurmonumenten over landgoed De Klencke in de buurt van Emmen.

Waar: Landgoed De Klencke bij Emmen

Vertrekpunt: Klenkerweg 18 in Oosterhesselen

Afstand: 8 kilometer

Route: klik hier



De wandelroute van vandaag loopt over landgoed De Klencke en gaat door bossen, over heide en langs weilanden. Het landgoed is ontstaan door de bouw van een havezate in de dertiende eeuw. De havezate werd precies gebouwd op de overgang tussen een laaggelegen beekdal en de hoger gelegen zandgronden van het Drents Plateau.



En dat zorgt ervoor dat je in het gebied veel verschillende landschappen ziet. Zo vind je in beekdal natte bloemrijke hooilanden, op het landgoed zie je eeuwenoude beuken- en eikenbossen en op de zandgronden zijn heidevelden met voedselarme vennetjes.



