Celstraf voor autobrand in Hoogeveen

ASSEN/HOOGEVEEN - Een 27-jarige man uit Hoogeveen moet de cel in voor het in brand steken van een auto aan het Kaaplaantje in zijn woonplaats. De rechtbank veroordeelt hem tot acht maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk.

De auto ging in januari 2016 in vlammen op. Dat gebeurde op het parkeerterrein achter de flat, waar de 27-jarige man met zijn vrouw woonde. Op camerabeelden was te zien dat hij rond het tijdstip waarop de brand uitbrak op de parkeerplaats was. Hij zei bij de politie dat hij er was om zijn negen weken oude pup even te laten plassen.Op de beelden was rond vier uur een klein lichtje naast de auto te zien, waarna hij in brand vloog. Omdat de brand aan de buitenkant van de auto is ontstaan, kan kortsluiting volgens de rechtbank niet de oorzaak zijn. Omdat de man vlak voor het uitbreken van de brand als enige op de parkeerplaats was, kan het niet anders dan dat hij de dader is, aldus de rechtbank.De man verklaarde dat hij bij de auto was gebukt, omdat zijn puppy er tegenop was gesprongen en hij bang was dat het beestje daarmee krassen had veroorzaakt. Dat verhaal vond de rechtbank niet geloofwaardig.Tijdens de rechtszaak beriep de man zich vanwege psychische problemen op zijn zwijgrecht. De rechtbank neemt het hem kwalijk dat hij geen verantwoording heeft afgelegd.Ook neemt de rechtbank de man kwalijk dat de brand veel maatschappelijke onrust heeft veroorzaakt. Dat had er ook mee te maken dat de autobrand plaatsvond in een periode waarin in Hoogeveen veel auto’s in vlammen op gingen.