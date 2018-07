Deel dit artikel:











Drents bedrijf start eigen opleiding tot witgoedmonteur In Fluitenberg hebben ze zelf een opleiding opgezet (foto: RTV Drenthe / Petra Wijnsema)

FLUITENBERG - De witgoedbranche heeft een fors tekort tekort aan installateurs en reparateurs. Wachttijden voor reparaties lopen daardoor op. Een opleiding is er niet en daarom is witgoedbedrijf De Waswacht in Fluitenberg zelf een opleiding aan het opzetten.

Wie een kapotte koelkast, vriezer of wasmachine heeft moet even geduld hebben. "Normaal gesproken zitten we een dag, twee dagen vol en dat kan nu oplopen tot drie of vier dagen, zegt Dick Dekker, initiatiefnemer van de opleiding.



Ooit was er een opleiding tot witgoedmonteur, maar die is verdwenen. Daarom zet Dekker nu zelf een cursus op samen met brancheorganisatie Uneto-Vni. "Omdat er geen opleiding is, heb je ook geen instroom en kampt de branche nu met personeelstekorten", aldus Dekker.



De opleiding bestaat uit een online training met filmpjes waarin wordt uitgelegd hoe witgoedapparaten werken, gevolgd door een praktijkgedeelte van een half jaar bij een leerwerkbedrijf.



Bedoeling is dat de opleiding begin volgend jaar van start gaat. Als het goed is zijn in 2020 zo'n zestig mensen opgeleid tot witgoedmonteur.