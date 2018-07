Deel dit artikel:











Historische foto's moeten inwoners Coevorden inspireren Historicus Gerrit Kleis bij een deel van de foto's van Coevorden in het Stedelijk Museum (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

COEVORDEN - Moeten er weer schepen in hartje Coevorden komen? Of een muziekkoepel? Of misschien wel een galg, zoals die er lange tijd stond? De gemeente vraagt inwoners om mee te denken over historische thema’s die zouden moeten terugkeren in de Coevorder binnenstad.

Geschreven door Steven Stegen

De inwoners hoeven het niet compleet zelf te bedenken, want in het Stedelijk Museum is een kleine fototentoonstelling te zien. Zelfbenoemd historicus Gerrit Kleis is één van de samenstellers. “Noem het maar een foto-enquête. Mensen kunnen tientallen foto’s bekijken van hoe het vroeger was. Daarna kunnen ze op een kaartje invullen wat ze graag terug zouden zien. Die kaartjes gaan in een bus en komen bij de gemeente terecht.”



Teleurgesteld

Kleis maakt er geen geheim van dat hij zich rot schrok toen hij bij zijn pensionering terugkeerde naar zijn geliefde Coevorden. “Dat was in 1995 en ik was toen zwaar teleurgesteld. Er was weinig compassie voor de historie van de stad. Na de oorlog stond alles in het teken van opbouwen, alles moet modern en nieuw. Er was nauwelijks het besef en ook niet het gevoel dat het oude ook bewaard moest blijven. Al hebben genoeg inwoners daar wel op gewezen.”



Meer toeristen

Dat besef lijkt de laatste jaren trouwens wel weer te groeien. “Coevorden heeft de historie nodig, het is een prachtig instrument om meer toeristen te trekken”, zegt Kleis.



Het gemeentebestuur beseft dat ook en heeft daarom het museum gevraagd de foto’s te exposeren.



Eén van de thema’s waar veel over wordt gesproken is de haven, die in oude staat kan worden teruggebracht. De gemeenteraad wil die optie in elk geval open houden. Maar er zijn ook ideeën om Coevorden als garnizoensstad te laten herrijzen.



Gratis

Kleis hoopt dat veel inwoners willen meedenken. “En ik hoop ook dat de politiek vervolgens er werk van maakt en er ook echt iets gaat gebeuren!”



De foto’s zijn nog tot en met 26 augustus te zien in het Stedelijk Museum Coevorden. Tot die datum is het museum gratis toegankelijk.