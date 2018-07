Deel dit artikel:











Extra voorstellingen voor recordbreker 'King Lear' Het Shakespeartheater in Diever (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

DIEVER - De première is pas op 17 augustus, maar toch zijn er al extra voorstellingen gepland van de tragedie 'King Lear'. Deze is te zien is in het Shakespearetheater in Diever.





'King Lear' wordt gezien als een van de grote werken van William Shakespeare (1564 - 1616) en gaat over de oude koning Lear. Die heeft de macht overgedragen aan zijn dochters. Als hij ontdekt dat zij hem bedriegen, ontvouwt zich een strijd tussen goed en kwaad.



Lees ook: ​'Diever moet internationaal bekend worden als Shakespeare-dorp' De voorstelling blijkt nu al enorm populair te zijn bij het publiek. Er zijn namelijk 22.000 kaarten verkocht, wat een record is voor het theater. Ook de laatste vier try-outs werden gespeeld voor een uitverkochte zaal.'King Lear' wordt gezien als een van de grote werken van William Shakespeare (1564 - 1616) en gaat over de oude koning Lear. Die heeft de macht overgedragen aan zijn dochters. Als hij ontdekt dat zij hem bedriegen, ontvouwt zich een strijd tussen goed en kwaad.