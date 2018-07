Deel dit artikel:











Hoogeveners mogen oordeel geven over vijf zonneparken De parken variëren van 14 tot 30 hercare (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Inwoners van Hoogeveen mogen hun oordeel geven over vijf mogelijke zonneparken. Bij Pesse, Noordscheschut, langs de N48 ten zuidoosten van het klaverblad Hoogeveen en op twee plaatsen bij Fluitenberg kunnen er wat het college betreft zonneparken worden aangelegd.

Geschreven door Hielke Meijer

De parken variëren in omvang van 14 tot 30 hectare. De gemeente wil de inspraakprocedure en de besluitvorming in de gemeenteraad voor 1 oktober regelen.



Wethouder Erik Giethoorn: "De afgelopen tijd hebben zich nogal wat initiatiefnemers bij ons gemeld met plannen. Dat heeft te maken met een subsidieronde die start op 1 oktober aanstaande. Zonder vergunning kan er geen subsidie worden aangevraagd."



Meeprofiteren

De parken voldoen aan de voorwaarden die de gemeente heeft gesteld. De omgeving profiteert er in verschillende mate van mee en er zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd door de initiatiefnemers.



Giethoorn: "De ondernemers hebben daar heel veel energie in gestoken. Ook om een antwoord te hebben op eventuele bezwaren in de definitieve plannen. We zullen zien of het draagvlak voldoende is en hoe het verder gaat. Er zijn initiatiefnemers die een fonds gaan inrichten om daarmee maatschappelijke doelen in de omgeving te ondersteunen."



De gemeente heeft omwonenden van de vijf plekken geïnformeerd over de vergunningsaanvragen. Er is zes weken tijd om die zienswijzen in te leveren. Daarna besluit de gemeenteraad of de zonneparken er kunnen komen.



Trekgatenweg

Volgens wethouder Giethoorn zitten er nog vijf andere zonneparken in de pijplijn. Eén daarvan is het zonnepark Trekgatenweg bij Alteveer. Dat zonnepark moet nu 56 hectare groot worden, nadat er eerst was gesproken over een park van 65 of zelfs 84 hectare.



Giethoorn: "De vergunningaanvraag voor het zonnepark bij de Trekgatenweg is eind juni bij ons binnengekomen en die zit nu in het eerste stadium. Dat wordt als alles mee zit ergens in oktober of november. Maar over dat park en die andere zal eerst nog advies worden gevraagd aan de provincie, het waterschap en de milieufederatie."