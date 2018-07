Tot twee jaar cel geëist voor bedrijfsinbraken en bezit gestolen spullen

ASSEN/HOOGEVEEN - Voor twee bedrijfsinbraken en het bezit van gestolen spullen van vier andere bedrijfsinbraken eiste het Openbaar Ministerie vandaag twee jaar cel tegen een 29-jarige man uit Zwiggelte. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk.

De man heeft een strafblad van zestien pagina's en staat bij justitie bekend als veelpleger. Na zijn celstraf moet de man psychisch worden behandeld, vindt het OM.Tegen een 26-jarige handlanger uit Emmen eiste het OM vijftien maanden cel (vijf voorwaardelijk) voor drie bedrijfsinbraken en het bezit van gestolen goederen van twee andere inbraken. Een 39-jarige Hoogevener die gestolen spullen van drie inbraken in zijn bezit had, hoorde tien dagen cel en 120 uur werkstraf eisen.In februari dit jaar hield de politie de drie mannen aan voor een reeks bedrijfsinbraken . Twee bedrijven in Assen werden in januari dit jaar de dupe. Bij een bedrijf aan de Wagenmakersstraat werden onder meer vierhonderd zakken hondenvoer gestolen. De inkoopwaarde ervan was volgens de eigenaar zo’n 10.000 euro.Een bedrijf dat gespecialiseerd is in vloerverwarming werd voor zo’n 60.000 euro gedupeerd. De inbreker kwamen in één nacht vier keer langs om spullen uit het pand te halen. Door de inbraak moest het bedrijf zijn activiteiten tijdelijk staken, omdat er zoveel spullen waren gestolen. Het ging voornamelijk om machines en gereedschap.Een bakkersbedrijf in Hoogeveen werd in dezelfde maand bestolen. Uit een loods aan de Bellstraat werden voor duizenden euro’s aan spullen meegenomen. Een bouwbedrijf dat containers met spullen had gestald aan de Asserweg in Hooghalen, werd zelfs twee keer gedupeerd: eind januari werd eerst voor tachtig meter aan koperdraad gestolen en de nacht erna gereedschap en machines. De schade bedroeg bijna 14.000 euro.Een aantal gestolen spullen werden via Marktplaats aangeboden en waren door de politie te herleiden naar de ijzer- en machinehandel van de verdachte uit Emmen. Ook werd in twee garageboxen in Assen een groot deel van de gestolen spullen teruggevonden. De huurders bleken de Emmenaar en de man uit Zwiggelte.De twee werden er vaak gezien in een bestelauto, meestal ’s nachts. Ook doken bij meerdere bestolen bedrijven camerabeelden op waarop die bestelauto te zien was. Hij was van de Emmenaar, maar die verklaarde dat hij hem regelmatig uitleende. De gestolen spullen die hij via zijn bedrijf verhandelde, zei hij zelf via opkopers te hebben gekocht. Hij had naar eigen zeggen geen idee dat ze gestolen waren. Ook ontkende hij een inbraak bij een bedrijf in Groningen, waar het OM hem van verdenkt.De man uit Zwiggelte erkende dat hij in gestolen goederen had gehandeld. Hij kon naar eigen zeggen niet anders, omdat zijn baas hem niet betaalde, waardoor hij geen geld had. Dat hij zelf had ingebroken, ontkende hij stug. Volgens de officier van justitie pleegde hij wel de inbraak waarbij de zakken hondenbrokken werden gestolen en was hij ook in Hooghalen een van de daders. Bij de andere inbraken had ze naar eigen zeggen te weinig bewijs dat de man een van de daders was. Wel vond ze daarbij heling bewezen van de gestolen spullen.De Emmenaar pleegde volgens de aanklaagster de beide inbraken in Assen en die in Groningen. In de andere zaken was hij een van de helers van de buit, stelt ze. Tijdens de rechtszaak tegen de drie mannen, die de hele middag duurde, vertelden hij en de Zwiggelter volgens haar meerdere keren 'kletsverhalen'.Uitspraak: 31 juli.