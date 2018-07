Provincie: FC Emmen succes in de Eredivisie

ASSEN/EMMEN - Nieuw hekwerk voor het uitvak, toegangspoortjes bij het stadion en een update van het camerasysteem. Het stadion van FC Emmen gaat dankzij een half miljoen euro steun van de provincie aan alle eisen voldoen die in de Eredivisie gelden.

Met het provinciale geld wordt het stadion vooral veiliger gemaakt. "Ruim zeven weken geleden stond het Raadhuisplein in Emmen bomvol met voetbalfans. Wij hopen dat het stadion van FC Emmen vanaf 10 augustus ook vol zit", zegt gedeputeerde Henk Jumelet. Op die dag start het allereerste Eredivisieseizoen ooit van Emmen De provincie handelde snel toen FC Emmen in de Eredivisie belandde. Provinciale Staten waren voor steun. Niet de gevraagde miljoen euro, maar de helft daarvan. Op voorwaarde dat de FC ook iets gaat doen aan het stimuleren van breedtesport in de regio Emmen.