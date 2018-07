Succesvol Drents-Duits taalproject moet vervolg krijgen

ASSEN - Het verbeteren van het Drents en Duits in het Drentse onderwijs blijkt succesvol. Daarom stellen Gedeputeerde Staten voor om het project een vervolg te geven en dat te steunen met twee ton.

De Stenden Hogeschool en het Huus van de Taol begonnen in 2015 het project 'Bevordering Drents en Duits in het onderwijs'. Bij een aantal Drentse basisscholen is uitgebreid aandacht besteed aan de Drentse en Duitse taal. Ook zijn diverse Drentse basisscholen gekoppeld aan Duitse Grundschulen, zijn er bezoeken over en weer en zijn websites ontwikkeld waar Drents en Duits lesmateriaal te vinden is.Op de deelnemende basisscholen krijgen de leerlingen les in het Drents en Duits. Hiervoor ontwikkelt Het Huus van de Taol samen met Pabo-studenten van de NHL Stenden in Emmen het lesmateriaal. Ook wordt er vanuit NHL Stenden onderzoek uitgevoerd naar meertaligheid en zijn er studiedagen voor leraren van de basisschool."Meertalige taalbeheersing is goed voor je ontwikkeling en vergroot later je kansen, bijvoorbeeld op werk . We willen stimuleren dat het Drents als taal blijft bestaan. En als je de Duitse taal beheerst kun je later ook over de grens op zoek naar werk", zegt gedeputeerde Henk Jumelet. Een taal leren kan het beste als je jong bent. Vandaar ook de keuze voor basisscholen.Op dit moment doen 13 Drentse scholen mee: 9 aan het Drentse taalproject en 4 aan het Duitse. Doel is om in 2020 uit te komen op voor zowel Drents als Duits elk 10 deelnemende scholen. Uiteindelijk moeten in 2022 voor beide projecten 20 scholen aangehaakt zijn. Ook wordt het aanbod voor het voortgezet onderwijs uitgebreid en de samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen versterkt. Na 2022 willen de initiatiefnemers het project zelfstandig vervolgen.Om het project de komende tijd nog te helpen stellen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor om in totaal 200.000 euro voor 2019 en 2020 beschikbaar te stellen. De staten besluiten in september.