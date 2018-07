Deel dit artikel:











Inwoners Daalkampen Borger niet blij met zonnepark naast hun woonwijk Inwoners van Borger geven de zienswijzen aan burgemeester Jan Seton (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

EXLOO - Inwoners van Borger hebben vanmiddag zo’n 150 bezwaren aan burgemeester Jan Seton overhandigd tegen het plan voor een zonnepark bij de wijk Daalkampen. “We zijn niet tegen zonnepanelen, maar dit plan druist in tegen het eigen beleid van de gemeente”, zegt bewoner Rob Vinke.

Geschreven door Steven Stegen

De 150 protesten waren gebundeld en lagen in een klein houten huisje met een dakje er op. De bewoners willen er maar mee aangeven dat zonnepanelen in eerste instantie vooral op daken moeten liggen en niet op de grond.



Te grootschalig

“We hebben echt wel tientallen punten waarom we dit een slecht plan vinden”, vertelt Simone van Dijk. “Kort samengevat: we vinden het plan te grootschalig, het is op de verkeerde plek en niet onbelangrijk, het gaat ook in tegen het beleid dat de gemeente zelf heeft vastgesteld.”

Van Dijk doelt daarmee op het beleid om maar een beperkt aantal grote zonneparken in Borger-Odoorn toe te staan. Maar volgens de gemeente stond het project Daalkampen al in de steigers voordat dit beleid werd vastgesteld.



Gemeenschap

Vinke vult aan: “En als je al een park van 20 hectare naast een woonwijk zou willen dan zouden bewoners daarvan ook moeten kunnen meeprofiteren. Maar we zijn er niet bij betrokken en de opbrengst komt niet ten goede aan de gemeenschap.”



Jan Reinier de Jong, de initiatiefnemer van het zonnepark, ziet de ingediende zienswijzen als een onderdeel om tot de vergunning te komen. “Ik vind er verder niks van, want ik ken ook de inhoud niet. Iedereen is vrij om zo’n zienswijze in te dienen.”