Sanne Keizer en Madelein Meppelink pakken eerste punten op EK

BEACHVOLLEYBAL - Succes voor Sanne Keizer en Madelein Meppelink uit Emmen. De beachvolleyballers zijn namelijk goed begonnen aan de Europese kampioenschappen en wonnen de eerste groepswedstrijd in Rotterdam met 21-18 21-14. Andrea Strbova en Natalia Dubovcova uit Slowakije delfden het onderspit.

Keizer en Meppelink vormen dit jaar voor het eerst een duo.Keizer won in 2012 in Scheveningen met Marleen van Iersel de Europese titel. In 2013 zette ze een punt achter haar topsportcarrière. Nadat ze vorig jaar zomer al een gelegenheidsduo vormde met Meppelink, besloot ze in het najaar haar rentree te maken. In Rotterdam lieten ze zien dat ze steeds beter op elkaar ingespeeld raken.