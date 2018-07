Meubels en karton uit Drents gemaaid bermgras

ASSEN - Van gemaaid gras uit de berm meubels en karton maken. In Zuidwest-Drenthe gaan ze het proberen. Met financiële steun van de provincie. Het idee komt uit de regio zelf.

Bermgras is afval. Maar als brandstof prima te gebruiken in de biovergisters van Attero in Wijster om er groen gas van te maken. Dat doet de provincie Drenthe nu al. "Maar het kan nog hoogwaardiger", zegt gedeputeerde Henk Brink. "Door van het gemaaide gras meubels of karton te maken. Of plaatmateriaal voor woningbouw."Ondernemers, het onderwijs en de overheden in de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe hebben een plan bedacht om het bermgras niet meer als afval of goedkope brandstof te gebruiken. Door het te gaan gebruiken als grondstof heb je geen afval en zijn er geen afvoerkosten meer.Onderwijsinstellingen en ondernemers als VEPA kantoormeubelen, Zuidema Hoogeveen en Agra Service Lindenhols Zuidwolde zijn momenteel aan het bedenken waar het bergras voor te gebruiken is. Vepa heeft als proef al meubelplaten gemaakt uit het bermgras en ziet goede mogelijkheden.Het bermgras kan in de grasdrogerij in Ruinerwold worden gedroogd en geschikt worden gemaakt voor bedrijven als Vepa.Gedeputeerde Staten steunen de proeven met ruim 70.000 euro. Eind dit jaar zijn de eerste resultaten bekend.Het bermgras in de proef is van de gemeenten Midden-Drenthe, Westerveld, Hoogeveen, De Wolden, Hardenberg en Steenwijkerland, het waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Drenthe.