Verkeersonderzoek rondom het Fochteloërveen na dood kraanvogels

VEENHUIZEN/APPELSCHA - De Friese gemeente Ooststellingwerf gaat onderzoek doen naar het verkeer in en om het Fochteloërveen, op de grens van Drenthe en Friesland. Vooral de Fochteloërveenweg, die het natuurgebied doorsnijdt, moet veiliger voor de natuur.

Er waren al langer plannen om een verkeersonderzoek te doen, maar na de dood van twee kraanvogelkuikens vorige maand heeft de gemeente het onderzoek vervroegd.Het is volgens Omrop Fryslân de bedoeling om de weg minder belangrijk te maken dan doorgaande routes, zoals de N919. De gemeente wil daarbij rekening houden met de veiligheid, de belangen van de mensen die er wonen, de natuur en de recreatie. De uitkomsten van het onderzoek liggen er komende herfst, zo is de verwachtingHet resultaat van het onderzoek wordt gebruikt bij het opstellen van een recreatieplan voor het Fochteloërveen. Bij het maken van het recreatieplan werkt Ooststellingwerf samen met Natuurmonumenten.Het onderzoek gaat niet alleen over de weg door het Fochteloërveen, maar ook andere wegen tussen Appelscha, Oosterwolde en de N919 worden meegenomen.