Dode gevonden bij Nienoord in Leek [update] De politie doet onderzoek (foto: Persbureau Meter) Het lichaam lag in het water aan de Schilhoek (Foto: Google Streetview)

LEEK - In het water aan de Schilhoek in Leek is vanochtend een lichaam gevonden.

Het gaat om een man, de politie heeft inmiddels zijn identiteit vastgesteld. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf. Het onderzoek is afgesloten.



De Schilhoek ligt vlak bij landgoed Nienoord. In het gebied is een kleine jachthaven.