Drenten in de Vierdaagse: EHBO'ers uit Assen EHBO'er Mirjam Gijsbertsen verzorgt de wandelaars (foto: Mirjam Gijsbertsen) De voeten worden verzorgd (foto: Mirjam Gijsbertsen)

NIJMEGEN - Het is dag twee van de Vierdaagse in Nijmegen. En net als gisteren is het weer zonnig, warm en droog. Meer dan 44.000 deelnemers gaan op pad.

De EHBO-voorzitter van Assen, André Kasemier, is daar een van. Hij loopt met een groep collega's. En om half zeven vanochtend had Kasemier de eerste tien kilometer er al opzitten.



Heerlijk weer

"Ik ben om half vijf gestart en dat was lekker, want het is nu heerlijk weer om te lopen, een graad of zeventien", vertelt Kasemier. "De sfeer in de groep is hartstikke goed, gewoon gezellig. Er is één uitvaller, maar dat kwam door een blessure en had verder niet met het lopen te maken. We verwachten rond half twee aan te komen."



Lekker windje

Kasemier is de eerste dag goed doorgekomen. "Ik heb geen problemen gehad en ben blaarvrij. Het was wel warm, maar er stond een verkoelend windje en dat heeft wel geholpen. Dit is mijn zevende Vierdaagse. Ik heb eerder warme edities meegemaakt, dus het grote voordeel is dat je nu weet wat er komt en daar kun je je op voorbereiden."



Verzorging

Kasemier en zijn groep worden tijdens de Vierdaagse verzorgd door collega-EHBO'ers uit Assen, onder wie Mirjam Gijsbertsen. "Het begint 's morgens om half drie, dan gaat de wekker. We staan op en gaan dan de voeten inspecteren van de lopers en kijken of er nog wat afgeplakt moet worden. Dan brengen we ze naar Nijmegen", aldus Gijsbertsen.



Daarna wordt de bus ingeladen met koffie, eten en drinken. "We staan onze wandelaars dan op te wachten op vaste plekken langs de route", zegt Gijsbertsen. "Verzorging is belangrijk. Bij elke pauze moeten de lopers iets eten en drinken, dan is het vol te houden."



De verzorgers ondersteunen de lopers ook op mentaal vlak, vertelt Gijsbertsen. "Op de derde dag, of halverwege de vierde dag worden de lopers toch moe, en dan moeten wij ze er af en toe echt doorheen praten. Zo van: 'kom op, je bent er bijna'."