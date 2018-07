Hub Borger moet reizen prettiger maken

BORGER - Het vernieuwde openbaar vervoersknooppunt bij Borger is vandaag officieel geopend. Door nieuwe faciliteiten moet de Hub Borger het reizen met het ov prettiger maken.

Als nieuwe faciliteiten heeft de hub onder meer kluizen voor fietsen, kiss and ridestroken en gratis wifi bij de bushaltes.Projectleider van de Hub Borger Frans Hamstra wil met het vernieuwde knooppunt inspelen op een betere reisbeleving. "De hub is een plek waar reizigers bij elkaar komen en op een prettige manier verder reizen. Met faciliteiten proberen we voor een prettigere en aangenamere reis te zorgen", vertelt Hamstra.Het idee om het knooppunt aan te passen komt van het CDA uit de gemeente Borger-Odoorn. Er was volgens de partij vanwege de drukte sprake van een chaotische en gevaarlijke situatie. "We zagen ieder uur ontzettend veel bijna-ongelukken gebeuren. Zo stopten er auto's midden op de rotonde. Als je dan vanaf de N34 aan komt vliegen, leidt dat tot gevaarlijke situaties", vertelt raadslid Ankie Huijing van het CDA.Gedeputeerde Henk Brink ziet meer hubs in Drenthe wel zitten en wil bestaande hubs blijven ontwikkelen. Brink: "Een watertap, bijvoorbeeld, zouden we wat mij betreft veel meer moeten hebben. Dat zijn dingen die we op hubs willen realiseren."De Hub Borger is niet het enige ov-knooppunt in Drenthe met een scala aan faciliteiten. Via dit overzicht kun je zien waar alle hubs in Drenthe en Groningen zijn en wat ze te bieden hebben.