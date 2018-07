Stelling: Het is een schande dat Drenthe Gronings gas moet opslaan

LANGELO - De minister moet zo snel mogelijk toestaan dat in de gasopslag in Langelo meer gas wordt opgeslagen. Dat adviseert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Volgens het SodM is die uitbreiding van de gasopslag nodig om ervoor te zorgen dat de gaswinning in Groningen op een veilige manier kan worden afgebouwd en het risico op aardbevingen daar kleiner wordt.Omwonenden van de gasopslag Langelo zijn daar fel op tegen. Ze zijn op hun beurt bang voor hun veiligheid en vrezen schade aan hun huizen door aardbevingen, die de uitbreiding van de gasopslag kan veroorzaken.Wat vind jij: moeten we meer gas opslaan in Langelo om onze Groningse buren te ontlasten, of is dat een brug te ver?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe. Gisteren was onze stelling: ik winkel graag op zondag. Bijna 30 procent is het met die stelling eens. Er stemden 2.537 mensen.