Raad van State veegt bezwaren windpark Hulteweg Coevorden van tafel

COEVORDEN - De Raad van State heeft vanochtend de weg vrijgemaakt voor de aanleg van het windturbinepark aan de Hulteweg in Coevorden. De Raad veegde in een definitieve uitspraak alle bezwaren van omwonenden van tafel.

Het plan maakt de aanleg van drie hoge windturbines langs de grens met Duitsland mogelijk.Coevorden wil met de windturbines bijdragen aan de Rijksopdracht om voor 2020 280 megaWatt windenergie in de provincie Drenthe op te wekken.Aanvankelijk wilden de gemeente Coevorden en initiatiefnemer Coevorden Zuid Exploitatie BV zes turbines van maximaal 190 meter hoog bouwen. Daarvan zijn er drie geschrapt om omwonenden tegemoet te komen.Toch bleef een aantal omwonenden fel tegen het plan. Zij vinden dat de gemeente zich niet aan eerdere afspraken heeft gehouden om windturbines alleen op bedrijventerrein Europark te bouwen.Twee van de drie windturbines liggen buiten dat bedrijventerrein. Toch vindt de Raad van State het gekortwiekte windpark acceptabel omdat de windturbines aansluiten op al eerder gebouwde windmolens bij Europark. Bovendien komen de windturbines in een het eerder aangewezen zoekgebied voor de opwekking van windenergie.Verder vindt de Raad dat landgoed Groote Scheere van bezwaarmaker Twan de Jong, op bijna negenhonderd meter van de geplande windmolens, ver genoeg van het windpark ligt om er echt last van te hebben.Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.