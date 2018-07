Deel dit artikel:











Joseph Oosting verlengt bij Jong Vitesse Joseph Oosting verlengt zijn contract bij Jong Vitesse (Foto: Vitesse)

VOETBAL - Oud-speler en -assistent trainer van FC Emmen Joseph Oosting heeft zijn contract als trainer van Jong Vitesse met twee jaar verlengd.

De geboren Emmenaar werd afgelopen seizoen kampioen van de Derde Divisie zondag met de beloften van de club uit Arnhem. Komend seizoen komt Oosting met Jong Vitesse uit in de Tweede Divisie.



'Keihard gewerkt'

“We hebben als team vorig seizoen keihard gewerkt om terug te keren in de Tweede Divisie. Het is een zware competitie met veel concurrentie, maar ik kijk er enorm naar uit om dit seizoen te laten zien wat we kunnen", laat Oosting via de website van Vitesse weten.



Assistent bij eerste

Naast het kampioenschap bij Jong Vitesse, mocht de Drent in de slotfase als assistent-trainer aanschuiven bij het eerste elftal. De Arnhemmers wonnen de play-offs en mogen zich opmaken voor Europees voetbal.



Oosting speelde van 1988 tot 1993 en van 1999 tot 2006. Als (assistent)trainer was hij voor Jong Vitesse actief bij onder meer FC Emmen, HHC Hardenberg, ACV en WKE.