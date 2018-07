Deel dit artikel:











Vepa Hoogeveen wil 10 miljoen investeren in meubels uit bermgras Inge Wiekema van Vepa bij een kast gemaakt van bermgras. Foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe Kast zoals Vepa die kan maken uit bermgras, hennep of spaanplaatafval. Foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe

HOOGEVEEN - Gemaaid bermgras is nu al te verwerken tot meubelplaat. Inge Wiekema van kantoormeubelproducent Vepa in Hoogeveen houdt een proefstuk in handen. "Het is zwaar en stevig materiaal."

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

In de plank zijn de grasvezels en stukjes stengels nog duidelijk te zien.



Als de proef slaagt is Vepa van plan de productie van bermgrasmeubelelen op te starten. Daarvoor moet wel een forse investering worden gedaan: 10 miljoen euro.



Van afval naar hoogwaardige grondstof

Van gemaaid gras uit de berm meubels en karton maken. En misschien zelfs plaatmateriaal voor in de bouw. In Zuidwest-Drenthe gaan ze het proberen. Ondernemers, het onderwijs en de overheden in de Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe hebben een plan bedacht om het bermgras niet meer als afval of goedkope brandstof te gebruiken maar als hoogwaardige grondstof.



Onderzoek loopt al

Inge Wiekema van Vepa: "Momenteel loopt in Italië een onderzoek voor ons of er een machine gebouwd kan worden voor de productie van meubelplaten uit bermgras. Die machine moet het versneden gras heel dicht op elkaar persen. In een mix. We gebruiken daarbij geen lijm maar natuurlijke mineralen als bindmiddel zodat het voor honderd procent een bio-product is. In een oven worden de platen afgebakken."



Forse investering

"Als het lukt praten we over een machine van honderd meter lang. Die moet dan niet alleen bermgras kunnen verwerken maar bijvoorbeeld ook versnipperde oude meubelplaat van kantoormeubelen die bij ons terug komen. De bouw van de machine kost 10 miljoen euro." Alleen al het bedienen van die machine levert 10 nieuwe arbeidsplaatsen op. Vepa hoopt eind dit jaar de beslissing te kunnen nemen of ze zo'n grote investering kunnen gaan doen.



Wiekema wil ook weten of de bio-bermgrasplaten honderd procent afbreekbaar ziin. Want alle kantoormeubelen hebben uiteindelijk niet het eeuwige leven. "Ik stop stukken hele maar ook versnipperde stukken plaat in mijn tuin onder de grond. Ik wil weten of alles op een natuurlijke manier wordt afgebroken."



Het bermgras kan in de grasdrogerij in Ruinerwold worden gedroogd en geschikt worden gemaakt voor bedrijven als Vepa.



Gedeputeerde Staten steunen de proeven met ruim 70.000 duizend euro. Eind dit jaar zijn de eerste resultaten bekend.