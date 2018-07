Overlastvergoeding van 250 euro voor iedereen met schade door gaswinning Groningen

ASSEN/NORG - Iedereen met erkende schade door gaswinning in Groningen heeft recht op een overlastvergoeding van 250 euro. Dat heeft de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) besloten.

Ook Drenten wiens schade door de TCMG erkend is, kunnen aanspraak maken op de schadevergoeding. Het gaat volgens de TCMG om Drenten met schade door de gaswinning in Groningen of door de gasopslag Norg, bij Langelo. Alleen schademeldingen van na 31 maart 2017 komen in aanmerking.Mensen met een schade hoger dan tienduizend euro kunnen vijfhonderd euro aan overlastvergoeding krijgen. De vergoeding wordt niet vanzelf op de rekening gestort, maar moet eerst worden aangevraagd.De uitkering van de overlastschade gaat niet ten koste van andere vergoedingen, verzekert een woordvoerder van de commissie volgens RTV Noord . "Het moet puur worden gezien als een vergoeding voor al het gedoe bij de schadeafwikkeling, zoals allerlei mensen die over de vloer komen."Bij die andere kosten gaat het onder meer om een dagdeelvergoeding van 95 euro. Dat is compensatie voor de uren die mensen moeten opnemen bij een schade-opname. Als de schade wordt hersteld, worden nog eens twee dagdelen vergoed: goed voor 190 euro.Dan zijn er nog de schoonmaakkosten als de schade is hersteld. Daar staat een standaard bedrag van 150 euro tegenover.Voor een deel van deze bijkomende kosten moet worden bewezen dat ze ook zijn gemaakt. "Maar er hoeven geen bonnetjes te worden overlegd", aldus de woordvoerder."Wij vragen mensen wel deze bonnetjes nog een half jaar te bewaren. De commissie voert steekproefsgewijs controles uit om te kijken of het alles klopt."