Hardloopster aangevallen door roofvogel bij Schieven

SCHIEVEN - Flink schrikken voor Stijntje van Dam uit Anreep vanochtend. Op haar hardlooproute tussen Schieven en Deurze, in de buurt van Assen, werd ze aangevallen door een roofvogel.

Van Dam rende op het Steegeveensepad tussen de twee plaatsen toen de roofvogel, vermoedelijk een buizerd, tot de aanval overging."Ik zag tijdens het hardlopen een roofvogel laag overvliegen en ineens zette hij zijn nagels in mijn hoofd", vertelt de geschrokken hardloopster, die de vogel al eerder tijdens haar route had zien vliegen.Na de aanval is Van Dam naar huis gegaan en heeft ze haar buren gevraagd haar hoofd te controleren. "Gelukkig had ik geen bloed op mijn hoofd en heb ik er niets aan overgehouden. Daarna heb ik in een vogelboek gezocht naar welke vogel het was. Ik denk een buizerd", vertelt Van Dam.Buizerds vallen doorgaan geen mensen aan, volgens boswachter Kees van Son. Maar dat gedrag kan veranderen wanneer de jongen uit het ei zijn. Van Son: "Dan voelen ze zich kennelijk bedreigd door mensen die daar langskomen. Het is eigenlijk heel natuurlijk gedrag, territoriaal gedrag. Maar de ene buizerd is de andere niet en lang niet elke buizerd valt aan.''De Anreepster heeft de aanval van de roofvogel nog niet gemeld bij de gemeente, maar wil vooral anderen waarschuwen. Van Dam: "Tijdens het hardlopen kom ik wel vaker hardlopers en mountainbikers tegen. Voor mij valt deze route voorlopig even af."Het is dit jaar niet voor het eerst dat in Drenthe iemand door een roofvogel is aangevallen. Leraar Theo Rook uit Westerbork wordt tijdens zijn route naar school al twee jaar lastiggevallen door een buizerd.