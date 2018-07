Drenthe krijgt tweede seizoen Boomhut XXL

ASSEN/HILVERSUM - Drenthe krijgt een tweede seizoen van het televisieprogramma Boomhut XXL. Kijkers zien tijdens deze editie opnieuw hoe klusteams van begin tot eind boomhutten bouwen op campings en dicht bij natuurgebieden.

Vier teams gaan aan de slag om de meest bijzondere boomhut van Nederland te realiseren. Het programma is overgenomen door de Evangelische Omroep, vorig jaar zond SBS6 Boomhut XXL uit.Deelnemende campings zijn het Tolhek in Anderen, Drouwenerzand in Drouwen, d’ Olde Kamp in Ansen en het bedrijf Joytime Vrijetijdsactiviteiten in Grolloo.De teams moeten binnen een bepaalde tijd en binnen een afgesproken budget een bijzondere boomhut bouwen. “De toerist van nu wil graag verrast worden en komt niet meer voor de standaard accommodaties. Met een boomhut voegen we een bijzondere en avontuurlijke accommodatie aan onze bedrijven toe, kunnen we ons onderscheiden en zetten we Drenthe op de kaart”, aldus Bert van der Linde van Drouwenerzand.Volgens gedeputeerde Henk Jumelet zet Boomhut XXL Drenthe op de kaart , maakt de unieke waarde van het Drentse landschap zichtbaar en laat zien hoe de Drentse natuur actief beleefd kan worden. "Je zult het niet geloven maar is was laatst op een verjaardag in het westen en daar moest ik nog weer uitleggen dat Drenthe meer is dan uitgestrekte stille natuur en schapen. Met dit programma zie je ook andere elementen van onze natuur. Bovendien zijn de boomhutten een aanvulling op het bestaande aanbod in de verblijfsrecreatie in Drenthe."De gemeenten De Wolden, Borger- Odoorn, Aa en Hunze, het Recreatieschap Drenthe en de provincie leveren een financiële bijdrage aan het maken van het programma. Ondanks dat het programma overgegaan is van een commerciële naar een publieke omroep en er dus strenger met reclame-uitingen om moet worden gegaan verwacht Jumelet dat er genoeg promotie van Drenthe in zal zitten.Vorig jaar wonnen Richard Rolink en Selva Arguello Paz uit Erica Boomhut XXL.