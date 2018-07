Actiegroep Steenbergen Barst: niet meer gas naar Langelo

LANGELO - Actiegroep Steenbergen Barst verzet zich opnieuw tegen het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om meer gas op te slaan in Langelo.

Dat zou nodig zijn om de gasproductie in Groningen soepel te laten verlopen. In 2017 adviseerde SodM ook al zo'n verruiming. Toen kwamen bewoners in het geweer omdat ze schade aan hun huizen vrezen. Actiegroep Steenbergen Barst is ook nu weer tegen."Het advies is al een paar keer aan de kant geschoven door de Raad van State en de Mijnraad, omdat het niet goed gemotiveerd en niet veilig was", zegt Lambert Wolf van Steenbergen Barst. "Waarom zou je problemen verplaatsen. Je maakt het daar rustiger en hier onrustiger. Waarom zouden wij aardbevingen moeten krijgen om Groningen te ontlasten."Volgens Wolf zijn er andere oplossingen te bedenken. "Bijvoorbeeld meer invoer van buitenlands gas en sneller die stikstoffabriek realiseren. Dan is de zaak sneller opgelost dan wat nu voorgesteld wordt.""We wachten af of minister Wiebes het advies overneemt. Als hij dat doet, gaan we samen met de gemeente kijken wat we kunnen doen om het tegen te houden."