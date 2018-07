Ook glasvezel voor recreatieparken en afgelegen woningen in De Wolden

ASSEN/ZUIDWOLDE - Het bewonersinitiatief Glasvezel de Wolden krijgt een extra lening van twee miljoen euro van de provincie. Daarmee kunnen afgelegen woningen en vakantieparken alsnog worden aangesloten op glasvezel.

Met de aanvullende lening kunnen ruim duizend panden alsnog worden aangesloten. Het gaat om plekken die anders geen glasvezel zouden hebben kunnen krijgen. Vorig jaar kwamen er protesten van eigenaren van huizen op vakantieparken omdat de aanleg van glasvezel aan hun neus voorbij dreigde te gaan.In De Wolden zijn ze al heel ver met de aanleg van glasvezel. Die aanleg is ontstaan vanuit een burgerinitiatief, omdat commerciële kabelbedrijven er geen glasvezel aan willen leggen. In de Wolden wonnen ze er zelfs een Europese prijs mee.Met hulp van netbeheerder RENDO en de provincie kregen de inwoners het toch voor elkaar. Die methode wordt inmiddels in bijna alle buitengebieden van Drenthe gebruikt, omdat ook die gebieden niet interessant zijn voor commerciële kabelbedrijven.Met een eerdere lening van negen miljoen euro worden bijna vierduizend adressen die alleen maar een KPN-telefoonlijn hebben om te internetten aangesloten op het snelle glasvezelnet.