Geen tijdelijke supermarkt op het terrein van PBH Zuidlaren

ZUIDLAREN - De gemeente Tynaarlo is niet van plan om de plaatselijke Albert Heijn in Zuidlaren een huurcontract aan te bieden voor een tijdelijke supermarkt aan de voorkant van het terrein van de Prins Bernardhoeve.

Volgens de gemeente zou een tijdelijke supermarkt een spoedige definitieve invulling van het terrein in de weg kunnen staan.Tynaarlo heeft in 2015 een omgevingsvergunning verleend voor een tijdelijke Albert Heijn voor de duur van vier jaar. Na drie jaar is de situatie volgens de gemeente ingrijpend veranderd. Zo is de ontwikkeling van het gebied door de vorige eigenaar, waar de tijdelijke Albert Heijn in paste, niet van de grond gekomen.Inmiddels is de gemeente eigenaar, hebben nog twee supermarkten belangstelling om zich op het terrein te vestigen en is de invulling van het gebied cruciaal geworden voor de ontwikkeling van het hele dorpscentrum.De gemeente heeft Albert Heijn inmiddels in een gesprek van het voornemen op de hoogte gebracht.