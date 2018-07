Emmen kan belangrijke speler worden bij productie van waterstof

EMMEN - Op het terrein van de voormalige gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen komt wellicht een waterstoffabriek. Daarmee zou Emmen een belangrijke spil kunnen worden in de toekomstige energievoorziening met waterstof.

Deskundigen zeggen dat er met het stoppen van de gasontzwavelingsfabriek aan de Phileas Foggstraat grote kansen liggen, omdat de leidingen in stand blijven. Die fabriek, waar aardgas geschikt werd gemaakt voor gebruik, werd aan het begin van dit jaar buiten bedrijf gesteld.Vertegenwoordigers van onder andere de NAM, de provincie, het Emmtec-terrein en de gemeente Emmen ondertekenden vandaag een intentieverklaring om te onderzoeken of de GZI kan worden omgebouwd. Het is de bedoeling om op de locatie waterstof te gaan maken.Wethouder Bouke Arends noemt het een belangrijke ontwikkeling. "De regio heeft een geschiedenis als het gaat om energie. Achtereenvolgens veen, olie, gas en nu dus waterstof. We zien hierbij ook een grote rol voor het onderwijs in de regio."Arends haalde aan dat hij in de jaren '80 als jonge PvdA'er fel tegen de komst van de ontzwavelingsfabriek in Emmen was. "Maar achteraf moet ik zeggen dat ik daarmee fout zat."Hendrik van der Ploeg van het Emmtec-bedrijventerrein zegt dat de omschakeling van aardgas naar andere energie nu snel gaat. "Vanaf 2020 gaan onze bedrijven al drie procent groene brandstof gebruiken en in 2050 zijn we daar compleet op overgestapt."De NAM, eigenaar van het complex, wil de huidige fabriek afbreken en nieuwe faciliteiten bouwen, zodat er waterstof gemaakt kan worden."Je hebt daar water en stroom voor nodig. Stroom die van duurzame bronnen als windmolens en zonneparken moet komen. Het voordeel is dat je op momenten van veel aanbod van stroom waterstof kunt maken, die je dan bijvoorbeeld 's nachts kunt benutten om er weer stroom mee te maken", aldus Ante Frens van de NAM.Die waterstof kun je opslaan in tanks. Is er op een bepaald moment behoefte aan meer stroom, dan kan de waterstof weer in energie worden omgezet. Daarnaast is het de bedoeling dat er in de toekomst auto's en bussen gaan rijden op waterstof.