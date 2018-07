Keizer en Meppelink buigen na spannend gevecht voor Fransen

BEACHVOLLEYBAL - Sanne Keizer en Madelein Meppelink uit Emmen hebben de succesvolle eerste dag op het EK beachvolleybal in eigen land geen gevolg kunnen geven. In Rotterdam was het Franse koppel Jupiter/Chamereau te sterk.

Ondanks het verlies, hebben Keizer en Meppelink het de Fransen niet gemakkelijk gemaakt: 19-21 21-17 14-16. Gisteren wonnen Keizer en Meppelink nog van het Slowaakse koppel Andrea Strbova en Natalia Dubovcova. Daardoor hebben de twee plaatsing voor de volgende ronde nog volledig in eigen hand. Daarvoor moet vanavond wel nog gewonnen worden van de Tsjechische Barbora Hermannová en Markéta Sluková.Meppelink en Keizer vormen dit jaar voor het eerst een duo. Keizer won in 2012 in Scheveningen met Marleen van Iersel de Europese titel. In 2013 zette ze een punt achter haar topsportcarrière.Nadat ze vorig jaar zomer al een gelegenheidsduo vormde met Meppelink, besloot ze in het najaar haar rentree te maken. In Rotterdam lieten ze zien dat ze steeds beter op elkaar ingespeeld raken.Een andere Drent, Christiaan Varenhorst uit Nieuw-Buinen, komt morgen weer in actie. Samen met zijn partner Jasper Bouter speelt hij de laatste poulewedstrijd tegen Herrera / Gavira uit Spanje. De eerste twee poulewedstrijden werden door de Nederlanders gewonnen.