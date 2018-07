Deel dit artikel:











Terreinknecht Rolder Boys vreest 'nieuwerwetse' kalkrobot Volgens Gilbert Kuipers van Expoline heeft de kalkrobot de toekomst (foto: Van Oost Media)

ROLDE - "Van mij hoeft het niet", zegt terreinknecht Roelof Nijland bij het zien van de kalkrobot van het Belgische bedrijf Expoline. Het apparaat spoot vandaag ter demonstratie een jeugdveld op het gras bij voetbalvereniging Rolder Boys.

"Jullie hebben hier inderdaad de toekomst gezien als het gaat om correcte en rechte lijnen trekken op grotere sportcomplexen", aldus Gilbert Kuipers van Expoline. Het bedrijf heeft de robot uitgebreid getest en is inmiddels met de eerste klanten in gesprek. "Dat zijn vooral grote clubs en gemeenten die veel velden hebben waarop lijnen moeten worden gespoten."



Roelof Nijland vindt het een prachtig apparaat maar maakt de lijnen liever toch zelf. Elke vrijdagochtend trekt hij de lijnen op het sportpark in Rolde. "Gewoon een dag in de week bezig zijn met je lichaam en je geest. Gewoon fantastisch. En ik hoef niet naar de sportschool", grapt hij.



Niet even strak

Binnen enkele minuten spuit de robot een jeugdveld op het gras waar acht tegen acht gespeeld kan worden. Het veld ziet er mooi uit maar niet alle lijnen zijn even strak. Dat zijn volgens Kuipers nog een paar kinderziektes. "Die moeten er binnen een jaar uit, want wij willen straks ook in De Kuip of een ander stadion lijnen kunnen trekken. Dat is nu nog een probleem met de overhangende tribunes en de GPS", aldus Kuipers



Terreinknecht Nijland is ook nog niet onder de indruk van de lijnen van de kalkrobot. "Ik heb de indruk dat mijn lijnen zeker zo recht zijn als deze. ik durf de strijd wel aan", zegt Nijland.



Rolder Boys doet al langer zaken met dit Belgische bedrijf en is blij met de demonstratie van de kalkrobot. Of de robot ook wordt aangeschaft is nog niet duidelijk.