Taribush Kuna Festival grijpt noodgedwongen in: geen vuur

In 2016 was er nog vuur te zien tijdens het Taribush Kuna Festival. Nu is er in verband met de droogte geen enkele vonk toegestaan (foto: RTV Drenthe/Tamar de Vries)

LHEEBROEK - Door de aanhoudende droogte ziet het jaarlijkse Taribush Kuna Festival af van het gebruik van vuur. Dat heeft een flinke impact op het programma.