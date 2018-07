Overleden Edwin Wieringh krijgt eigen skate-lijn

ODOORN - Een bijzonder eerbetoon aan de overleden Edwin Wieringh. Deze maand kwamen er speciale skates op de markt van de wereldberoemde skater uit Odoorn.

In 2015 overleed de zoon van Albert en Trijntje Wieringh aan een tragisch ongeval. Toen hij op het balkon van zijn appartement in Amsterdam een sigaret wilde roken, verloor hij het evenwicht. De val werd hem fataal, hij overleefde het niet. "Op dat moment staat de tijd stil", vertelt vader Albert.Vooral in de internationale skatewereld was Edwin Wieringh enorm bekend. Hij reisde overal naartoe voor grote wedstrijden. "Vooral na het overlijden van Edwin merkten wij pas hoe goed iedereen hem vond en hoe bekend hij was", zegt moeder Trijntje.Toen Edwin nog leefde, lagen er al plannen om skates uit te brengen van Wieringh. Hij deelde de plannen met zijn vader, maar door het overlijden is dat er destijds niet van gekomen. Enkele tijd na het overlijden nam Albert contact op met het bedrijf Razors, de toenmalige sponsor van zijn zoon. Een eigen ontwerp van Edwin werd opgestuurd naar de Verenigde Staten, maar het bleef lang stil vanuit Amerika. Ondertussen liet Albert de ontworpen creatie van zijn zoon tatoeëren op zijn rechter bovenarm.Eerder deze maand stonden twee vrienden van de overleden skater aan de deur bij Albert en Trijntje. In hun handen lag een set skates die het Amerikaanse bedrijf heeft uitgebracht. "Het is prachtig, dit is de kroon op zijn werk", sluiten de trotse ouders af.De eerste oplage is compleet uitverkocht. Het is bij de familie Wieringh niet bekend of er nog meer worden geproduceerd, al hopen zij van wel.