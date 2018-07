Deel dit artikel:











Circuitdag Against Cancer tovert een lach terug op het gezicht Iedereen mag een ritje maken in één van de race-auto's. (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe) Iedereen mag een ritje maken in één van de race-auto's. (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe) Veel activiteiten op het TT-Circuit in Assen. (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

ASSEN - Racen in een echte race-auto, rennen over de hindernisbaan van Defensie of springen op die grote springkussens. Het kan allemaal tijdens de veertiende editie van Circuitsdag Against Cancer in Assen. De kinderen én ouders beleven een dag die ze nooit zullen vergeten.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

"Ik zat in een Porsche", vertelt Lucas enthouasiast. "Ik vond het wel heel leuk. Het ging ook heel hard! Ik weet niet precies hoe hard het ging, maar we haalden veel auto's in." Het jongentje had leukemie. Drie jaar lang vocht hij tegen de ziekte en nu heeft hij de strijd gewonnen.



Bezig met andere dingen

Voor gezinnen zoals die van Lucas zijn dit soort dagen georganiseerd. En dat is nodig weet ook Sandra van Twisk, moeder van Evi. Haar dochter heeft leukemie en zo'n dag helpt om even ergens anders aan te denken. "De werkelijkheid blijft hetzelfde, maar tijdens zo'n dag ben je wel bezig met andere dingen en dat is wel fijn."



"We hebben vandaag gezinnen uitgenodigd waarvan een kindje kanker heeft", vertelt Ton Klaasens. "We kunnen een kindje niet beter maken, maar we kunnen de gezinnen wel een glimlach op het gezicht bezorgen. Als je kind ziek is, dan is eigenlijk het hele gezin ziek. Wat we hier proberen is dat de gezinnen al met een grote glimlach hierheen komen, maar dat er nog een grotere lach op hun gezicht staat als ze weg gaan."



Circuitdag Against Cancer

Stichting Fight Against Cancer organiseert deze dag voor de zieke kinderen en hun gezinnen. Volgend jaar wordt het evenment voor de vijftiende keer gehouden. Dat gaat gevierd worden, meent Klaasens. Hoe die editie eruit ziet, dat wil hij nog niet vertellen.