Burgemeester Smid hamert op risico's extra gasopslag Langelo

LANGELO - "We zijn solidair, maar dat betekent niet dat je geen rekening hoeft te houden met de veiligheid van Noord-Drenthe." Dat zegt burgemeester Klaas Smid van Noordenveld over het advies om de gasopslag in Langelo te verruimen.

De aanbeveling komt van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en is gericht aan minister Wiebes. Met de uitbreiding van de opslag kan Langelo Groningen ontlasten en ervoor zorgen dat de gasproductie in Groningen geleidelijk verloopt.Volgens Smid is Langelo niet de enige gemeente die dit aangaat. "Ook andere gemeenten en de provincie spelen een rol. We horen rekening te houden met de risico's die bewoners kunnen lopen. Deze mogen niet toenemen."Derwin Schorren van Groninger Bodembeweging is blij dat SodM haar taak als controleur serieus neemt. "Alle partijen worden aangesproken. Zowel de NAM, Gasterra als Gasuni Transport Service (GTS). Dat vind ik erg goed."Gasopslag Norg wil vooral benadrukken dat de gasproductie naar nul moet. "Want waar je het gas ook wint of opslaat, uiteindelijk heeft iedereen er last van."