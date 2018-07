Deel dit artikel:











Krappe oefenzege FC Emmen, mysterieuze oefenspeler in spits Proefspits Miklic speelde 55 minuten mee met FC Emmen (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOETBAL - FC Emmen heeft op het veld van SVBO een krappe oefenzege geboekt op Jong AZ: 3-2. Bij de eredivisionist stond een mysterieuze oefenspeler in de spits.

Geschreven door Stijn Steenhuis

'Borna'. Zo werd de lange aanvaller naast jongeling Freddy Quispel omschreven op het wedstrijdformulier. Halverwege de eerste helft hadden fans op internet de naam van de aanvaller ontfutseld: Bora Miklic uit Kroatië.



Miklic zag zijn collega voorin, Quispel, FC Emmen na veertig minuten spelen op voorsprong brengen. Na een klein uur spelen haalde Dick Lukkien de mysterieuze proefspeler naar de kant. Even later deed Jong AZ-spits Jelle Duin FC Emmen twee keer pijn (1-2).



"Wij hebben hem uitgenodigd om zichzelf te laten zien. Jij noemt een naam, ik wil daar verder niet op ingaan", grijnst FC Emmen-trainer Dick Lukkien tegenover de camera. "Omdat we met de club en speler hebben afgesproken dat we daar niet teveel mededelingen over doen." Miklic kwam het afgelopen seizoen voornamelijk in actie namens de reserveploeg van Dinamo Zagreb uit zijn thuisland.



Kort gaat de oefenmeester in op het uurtje spelen van Miklic: "Het is een echte spits. Hij is constant in beweging. Hij weet de weg naar de goal te vinden. Dat staat mij wel aan. Ik vind het een jongen met potentie en we gaan zien hoe dat verder gaat."



In de slotfase bracht invaller Emil Bijlsma beide ploegen op gelijke hoogte. Een fraai zondagsschot van Daniël Camara Bos hielp FC Emmen vlak voor het laatste fluitsignaal aan de goede kant van het scorebord. Waardevol, volgens Lukkien: "Ik ben van mening dat je jezelf goed moet verkopen."



"Ik vind dat wij een betere ploeg hebben dan Jong AZ, dan moet je dat laten zien", vervolgt de trainer/coach van de Emmenaren. "Ik vind dat je uit moet stralen dat je een eredivisieclub bent. En dat zijn wij nu." Zaterdag oefent FC Emmen in Rolde tegen competitiegenoot FC Groningen.