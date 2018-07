Tegenstanders vuurwerkopslag Coevorden: dit is trekken aan een dood paard

COEVORDEN - De tegenstanders van een geplande vuurwerkopslag in de Friesestraat in Coevorden hebben er weinig vertrouwen in dat de gemeente nog een stokje steekt voor het omstreden plan. Dat bleek vanmiddag tijdens de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie in het gemeentehuis.

Tegen het plan om in het achterste deel van een winkel een permanente vuurwerkopslag te bouwen, van waar uit rond de feestdagen licht consumentenvuurwerk wordt verkocht, bestaat veel verzet. "Ik heb in totaal rond de duizend handtekeningen verzameld", aldus Ulrike Lammers, één van de bewoners van de binnenstad die zich tegen het plan van de familie Kallenkoot heeft gekeerd.Een aantal bezwaren werd vanmiddag behandeld tijdens een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie. Zoals dat van de familie Heidemans, die boven het winkelpand woont. Hun slaapkamer bevindt zich precies boven de ruimte waarin de vuurwerkopslag zou moeten komen. "We zijn soms letterlijk ziek van angst", betoogde Ineke Heidemans.De advocaat van Heidemans stelt dat de vuurwerkopslag in strijd is met het vuurwerkbesluit. "Daar staat in dat er acht meter afstand moet zijn. Bij de beoordeling zijn bovendien tekeningen gebruikt waar de slaapkamer van cliënten niet staat vermeld. Ook lijkt het dossier niet compleet. Het lijkt een een-tweetje tussen de aanvrager en de gemeente, waarbij het gevoel ontstaat dat er is toegewerkt naar een besluit om de vergunning te verlenen."Bewoner Albert Plas waarschuwde dat het bewuste pand slecht toegankelijk is voor de brandweer. Ook is hij bang dat er veel meer autoverkeer komt. "Maar wat me vooral steekt is de volledig technische benadering van de gemeente in deze zaak. Oké, het is dan misschien geen Enschede, maar het gaat hier wel om de gevoelens van mensen. Daar gaat de gemeente compleet aan voorbij. Ik heb het gevoel dat dit allemaal gewoon doorgaat, het is wat mij betreft trekken aan een dood paard."Ook de ondernemers in de binnenstad van Coevorden zijn niet blij met de vuurwerkopslag, waar de gemeente al een vergunning voor heeft afgegeven. "We proberen na de crisis het centrum weer vitaal te krijgen. Een vuurwerkdepot helpt niet om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de binnenstad te verbeteren. Het past totaal niet in onze gezamenlijk visie", zei Klaas Lamberink van het Centrummanagement Coevorden.De ambtenaar van de gemeente die het collegebesluit moest toelichten, zei tegen de commissie dat het bestemmingsplan detailhandel mogelijk maakt en dat de opslag en verkoop van vuurwerk daar ook onder vallen. Volgens de tegenstanders zou ook de RUD zich daar kritisch over hebben uitgelaten en het betreuren dat Coevorden geen beleid heeft geformuleerd om een dergelijke opslag tegen te kunnen houden. De RUD is een uitvoeringsorganisatie op het gebied van de milieuwetgeving, -regelgeving en - handhaving. Een soort uitvoeringsinstantie die namens de gemeenten optreedt.Woordvoerder Frans Köhler van de initiatiefnemer probeerde de bezwaarmakers er nogmaals van te overtuigen dat de situatie volgens hem absoluut veilig is en blijft. De voorzitter van de commissie vroeg hem nog wat hij van de emotionele kant van de zaak vindt. Waarop Köhler zei: "De heer Kallenkoot krijgt ook heel veel over zich heen, hij wordt er steeds in de stad op aangesproken."De voorzitter van de bezwaarschriftencommissie verzuchtte dat het geen gemakkelijke klus wordt. De commissie brengt binnen vier weken een advies uit aan het college van B en W. Dat beslist vervolgens of de vergunning in stand blijft of wordt ingetrokken. Meestal volgt het college het advies, zo zei de voorzitter.