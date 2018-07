Keizer en Meppelink winnen weer en plaatsen zich voor volgende ronde

BEACHVOLLEYBAL - Sanne Keizer en Madelein Meppelink hebben vanavond hun derde poulewedstrijd gewonnen. Daardoor zijn ze poulewinnaar geworden en hebben ze zich geplaatst voor de volgende ronde van het EK beachvolleybal.

Ze versloegen in Rotterdam het als tweede geplaatste Tsjechische tweetal Hermanova/Slukova met 2-0 (21-15 21-16).Meppelink, afkomstig uit Emmen, vormt dit jaar voor het eerst een duo met Keizer. Hun eerste wedstrijd tijdens het EK werd gisteren gewonnen. Hun tweede wedstrijd vandaag ging verloren tegen Franse koppel Jupiter/Chamereau.Het evenement gaat nu de knock-outfase in. De groepswinnaars slaan een ronde over.