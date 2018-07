Fokker-medewerkers leggen werk neer en slaan met mokers

HOOGEVEEN - De werknemers van de Fokker-vestiging in Hoogeveen staken donderdag 19 juli 24 uur lang voor een betere cao.

Ook in vestigingen in Papendrecht, Woensdrecht en Amsterdam wordt het werk neergelegd. In Delfzijl staken tweehonderd metaalwerkers uit diverse bedrijven, zoals Stork en is er diezelfde dag ook een actie bij het FME-gebouw in Groningen.De bonden eisen een toekomstbestendige cao met goede voorstellen voor werk en privé en een jaarlijkse loonstijging van 3,5 procent met een vloer van duizend euro.Alle stakers schrijven zich donderdagochtend in voor de poorten van hun metaalbedrijf. De Fokker-medewerkers in Hoogeveen zetten hun pleidooi kracht bij met mokerslagen.Marijke Eggengoor, bestuurder FNV Metaal: "De Fokker-medewerkers zijn het zat en willen nu dat Fokker hun invloed gaat gebruiken bij de FME om de cao rond te krijgen. De FME lijkt echter Oost-Indische doof voor het geluid van werknemers in de grootmetaal. Daarom schudden de werknemers van Fokker Hoogeveen symbolisch hun werkgever en de FME wakker door mokerslagen."Het gaat goed met het bedrijf Fokker, de winsten stijgen en de orderportefeuille zit vol. Eggengoor: "Er is zoveel werk, dat er vaak in het weekend wordt overgewerkt. De werkdruk is daarmee ook voelbaar. Het is tijd dat er nu ook iets toekomt aan de werknemers van Fokker."